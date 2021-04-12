Союзные парламентарии подведут итоги проекта по реставрации Брестской крепости

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии 19 апреля в Москве на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам подведут итоги реализации проекта по реставрации мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Союзные парламентарии обсудят итоги выполнения союзных проектов "Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области" и "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", - отметили в пресс-службе.

Будут также рассмотрены вопросы исполнения союзного бюджета 2021 года и реализация приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы в части ведения Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Кроме того, планируется обсудить деятельность Молодежной палаты при Парламентском собрании в 2021 году.

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства просвещения России, Министерства науки и высшего образования РФ, министерств культуры и здравоохранения двух стран, а также члены Молодежной палаты при Парламентском собрании.

20 апреля союзные парламентарии посетят Ржевский мемориал Советскому солдату, возложат цветы и ознакомятся с экспозицией музея. Планируется встреча с представителями правительства Тверской области и администрации Ржевского района. Кроме того, парламентарии ознакомятся с работой международной военно-исторической поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт".-0-