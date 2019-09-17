Союзные парламентарии подведут итоги проведения в 2019 году мероприятий в соцсфере

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Итоги проведения в 2019 году некоторых союзных мероприятий в социальной сфере будут подведены на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Оно состоится 23 сентября в Ростове-на-Дону, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Планируется подвести итоги проведения в 2019 году фестиваля "Творчество юных" и других мероприятий Союзного государства, таких как "Организация лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС", "Организация санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны", а также XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", - отметили в пресс-службе.

Депутаты обсудят план работы комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам на 2020 год и ход работы по формированию проекта бюджета Союзного государства на 2020 год по вопросам ведения комиссии.

Заседание пройдет во время фестиваля "Молодежь - за Союзное государство". К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств культуры Беларуси и России, Законодательного собрания и правительства Ростовской области, молодежных объединений Беларуси и России, члены Молодежной палаты при Парламентском собрании.-0-