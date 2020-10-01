Союзные парламентарии поручили организовать из бюджета реабилитацию детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии поручили организовать из бюджета Союзного государства медицинскую реабилитацию детей, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Такое решение принято сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания Союз Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, которое прошло в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"По итогам обсуждения парламентарии приняли решение поручить профильным министерствам до 1 декабря подготовить необходимые документы для последующего включения мероприятия Союзного государства по оказанию медицинских реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф, в проект бюджета Союзного государства. Выполнение данного поручения будет обсуждено на очередном заседании комиссии", - проинформировали в пресс-службе.

Парламентское собрание осуществляет контроль за ходом реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. "Документом, в частности, поставлены задачи по совершенствованию системы оздоровления детей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, - напомнили в пресс-службе. - Члены Комиссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий в 2017 году выступили с предложением о подготовке мероприятия Союзного государства по оказанию медицинских реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф. Деятельность по подготовке указанного мероприятия неоднократно рассматривалась на заседаниях комиссии в 2018 и 2019 годах. Несмотря на рекомендации депутатов, профильным министерствам и ведомствам завершить процедуры согласования к настоящему моменту не удалось - в проект бюджета Союзного государства на 2021 год мероприятие не включено".

Парламентарии обсудили также результаты выполнения мероприятия Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан России и Беларуси, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и программы совместной деятельности Беларуси и России по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. "По информации, представленной заказчиками, предусмотренные работы выполняются в плановом объеме, ожидается полное освоение предусмотренных средств, выделенных из союзного бюджета, - отметили в пресс-службе. - Ход реализации указанных мероприятия и программы останется на контроле депутатов Парламентского собрания".

Помимо парламентариев в заседании приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, МЧС, министерств здравоохранения Беларуси и России.-0-