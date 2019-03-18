Союзные парламентарии рассмотрят ход работы по отмене роуминга между Беларусью и Россией

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Предпринимаемые меры по отмене роуминга между Беларусью и Россией будут рассмотрены 21 марта в Москве на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"По поручению председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина Комиссия Парламентского собрания по информационной политике проведет промежуточное заслушивание представителей профильных министерств Беларуси и России о проделанной работе по отмене роуминга на территории Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, депутатам будет представлена информация о реализации мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства, а также об исполнении бюджета Союзного государства в 2018 году по профилю деятельности комиссии".

К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства информации Беларуси, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерства связи и информатизации Беларуси.-0-