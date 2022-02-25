Союзные парламентарии рассмотрят подготовку проектов программ СГ в области безопасности

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью пройдет 1 марта в Минске и Москве в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты Парламентского собрания рассмотрят вопросы о разработке проектов концепций программ и мероприятий Союзного государства в сфере безопасности, обороны и борьбы с преступностью, обсудят деятельность по разработке концепции информационной безопасности Союзного государства, - рассказали в пресс-службе. - Кроме того, депутатам будет представлена информация об итогах исполнения бюджета Союзного государства в 2021 году в части реализации программ и мероприятий по профилю деятельности Комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью".

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, аппарата Совета безопасности России, министерств обороны Беларуси и РФ, Пограничной службы ФСБ России, Государственного пограничного комитета Беларуси, Министерства внутренних дел Беларуси и Федеральной службы исполнения наказаний России.-0-