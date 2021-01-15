Союзные парламентарии рассмотрят проект концепции сближения законодательств Беларуси и РФ

15 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту пройдет 20 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

Депутаты подведут итоги проведения парламентских слушаний "Модельное законотворчество в Союзном государстве". "Представители Постоянного комитета Союзного государства представят депутатам информацию о ходе работы над проектом концепции сближения законодательства государств - участников Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Повесткой заседания предусмотрено рассмотрение предложений по повышению эффективности работы в парламентском измерении, обсуждение актуальных вопросов деятельности по обеспечению равных прав граждан Союзного государства, подведение итогов работы в 2020 году".

Помимо союзных парламентариев, в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России.-0-