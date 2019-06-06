Союзные парламентарии рассмотрят реализацию мер соцподдержки пострадавших от аварии на ЧАЭС

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий состоится в Витебске 13 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания рассмотрят проблемы законодательного регулирования вопросов учета пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и реализации мер социальной поддержки на период до 2030 года, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, парламентарии обсудят ход работы по разработке мероприятия Союзного государства по оказанию медицинских реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф".

К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств труда и социальной защиты, МЧС Беларуси и России, Министерства здравоохранения Беларуси.

Программой визита депутатов Парламентского собрания в Витебскую область запланированы также встреча с руководством Витебского облисполкома и Витебского областного Совета депутатов, а также проведение парламентских слушаний "О перспективах социально-экономического развития трансграничных биосферных резерватов".-0-