13 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Союзные парламентарии разработают дорожную карту по развитию биосферных резерватов. Рекомендации и мероприятия, которые войдут в нее, планируется выработать на парламентских слушаниях "О перспективах социально-экономического развития трансграничных биосферных резерватов", которые пройдут 14 июня в Витебской области на базе туристического комплекса "Красный бор". Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Галина Филиппович, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками мероприятия станут также представители научного сообщества, заинтересованных министерств и ведомств. "Вместе мы рассмотрим, что сегодня необходимо сделать для обеспечения устойчивого социально-экономического развития трансграничных биосферных территорий. В конечном итоге задачи стоят амбициозные: использовать опыт "Большого Алтая" для "Заповедного Поозерья", чтобы включить его во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Вторая цель - определить мероприятия, которые позволят успешно развивать эти территории с учетом имеющихся ограничений хозяйственной деятельности на этих землях", - отметила председатель комиссии Парламентского собрания.

Галина Филиппович особо подчеркнула, что приоритетная задача парламентариев - выработать конкретные мероприятия в области охраны биосферных резерватов и грамотного использования трансграничных особо охраняемых природных территорий.

В Витебске сегодня состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Участники обсудили проблемы законодательного регулирования вопросов учета пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и реализации мер социальной поддержки на период до 2030 года. Союзные парламентарии провели встречу с председателем Витебского областного Совета депутатов Владимиром Терентьевым и ознакомились с организацией работы на УП "Витебскоблгаз".-0-