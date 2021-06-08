Союзные парламентарии рекомендовали сократить сроки и повысить качество подготовки программ СГ

8 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике состоялось сегодня в Великом Новгороде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутатам была представлена информация о выполнении предложений совместного заседания Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам и Комиссии Парламентского собрания по экономической политике, связанных с деятельностью по подготовке новых программ и проектов Союзного государства. Государственным заказчикам, являющимся разработчиками проектов концепций программ и проектов программ Союзного государства, было рекомендовано сократить сроки и повысить качество их подготовки", - рассказали в пресс-службе.

Парламентарии отметили, что государственными заказчиками, осуществляющими разработку проектов концепций союзных программ, не приняты рекомендованные депутатами меры для завершения установленных согласительных процедур. "Не устранены замечания, выявленные финансовыми и экономическими ведомствами, качество подготовки документов осталось низким, - констатировали в пресс-службе. - В связи с этим принято решение рассмотреть данный вопрос в ходе проведения 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России".

Участники заседания обсудили вопрос о работе комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. "Обращено внимание на недостаточное количество концепций, представляемых для включения в примерный перечень приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Депутаты рекомендовали принять меры по активизации работы комиссии и предложили Совету Министров Союзного государства заслушать руководителей министерств и ведомств, являющихся государственными заказчиками - разработчиками концепций и проектов программ, а также проектов Союзного государства, о причинах низкого качества их подготовки, а также о предлагаемых мерах, способствующих их утверждению".

"Кроме того, депутатам была представлена информация Постоянного комитета Союзного государства по вопросу о внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации программ Союзного государства. Ранее парламентарии выступили с инициативой о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Союзного государства, связанные с повышением юридического статуса документа и включением в него требований по подготовке плана внедрения и проведению ежегодного анализа результатов реализации программ. Отмечено, что в этих целях при Постоянном комитете Союзного государства создана соответствующая рабочая группа. Работа по внесению изменений и дополнений в порядок разработки и реализации программ Союзного государства будет продолжена", - добавили в пресс-службе.-0-