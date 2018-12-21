Союзные парламентарии утвердили выделение средств на реконструкцию Брестской крепости

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламенское собрание Союза Беларуси и России утвердило выделение из бюджета Союзного государства на 2018 год средств на реконструкцию мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Решение об этом принято сегодня на проходящей в Москве сессии Парламентского собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-