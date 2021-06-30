30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзы юристов Беларуси и Эстонии договорились о сотрудничестве. Подпись под соответствующим меморандумом поставили председатели объединений Валерий Мицкевич и Май Пальмипуу. Такая информация размещена на сайте Союза юристов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Одна из задач Союза юристов - достижение его высокого международного авторитета, установление международных контактов с общественными объединениями юристов других стран. Для членов Союза юристов важно иметь возможность обмениваться знаниями, информацией и опытом с юристами других стран", - говорится в сообщении.

В настоящее время соглашения о правовом сотрудничестве подписаны с Международным союзом юристов, ассоциациями и союзами юристов России, Китая, Таджикистана, Украины, Армении, Вьетнама, Болгарии, Латвии и Литвы. Продолжается активная работа по заключению международных договоров с общественными организациями других государств.

Некоммерческое объединение "Союз юристов Эстонии" на добровольной основе объединяет более 500 юристов. Союз учрежден 144 членами 10 марта 1989 года в период начала общественных изменений. В него входят судьи, адвокаты, нотариусы, юристы разных отраслей права. Основная цель работы - защищать профессиональные интересы своих членов, поддерживать и продвигать Эстонскую Республику в качестве правового государства.-0-