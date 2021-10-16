Сокол: фальсификация истории имеет прикладные цели

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процессы фальсификации истории, которые мы наблюдаем, имеют не просто идеологическую, а вполне прикладную цель, заявил во время V совместного пленума Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол, сообщает БЕЛТА.

"В бывших странах социалистической системы, а также в ряде постсоветских государств (Грузия, Украина, страны Прибалтики) с началом так называемой демократизации гуманитарный блок дисциплин начал выполнять чисто политические задачи. Главным посылом новейшей истории быстро стал тезис, что Великая Отечественная война велась между двумя преступными системами. Это означало юридически уравнять коммунизм и нацизм, то есть объявить все социалистические режимы преступными", - сказал Алексей Сокол.

По его словам, тем самым решались две политические задачи. "Во-первых, надо было обосновать легитимность возникших новых режимов в Восточной Европе, которые практически повсеместно пришли к власти с помощью незаконных переворотов (где-то "бархатных", а где-то кровавых, как в Румынии) и прямого иностранного вмешательства. Сегодня, к слову, эти режимы активно учат нас демократии. А во-вторых, уже на перспективу создавалась не только историческая, но и правовая база для пересмотра послевоенных границ, например, в отношении областей Западной Беларуси, - отметил первый секретарь ЦК КПБ. - К примеру, та же Польша принимала активное участие в разделе Чехословакии вместе с нацистской Германией, а сегодня они открыто говорят о восстановлении Второй Речи Посполитой в довоенных границах за счет наших земель, так как считают себя пострадавшими от "советской агрессии". Сегодня в нашем государстве есть полное понимание этих враждебных процессов, и этому пониманию во многом способствовали прошлогодние события".-0-

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