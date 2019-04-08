Сокол: несмотря на выборы в Украине, мы не можем позволить себе паузы в контактах с украинскими партнерами

8 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Несмотря на избирательный 2019 год для Украины, президентские и парламентские выборы, мы не можем позволить себе паузы в контактах с украинскими партнерами как на межрегиональном, так и на национальном уровне. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью корреспонденту БЕЛТА.

Глава белорусской дипмиссии отметил, что президентские выборы и соответствующая избирательная кампания являются, безусловно, значимым этапом политической жизни любой страны. И Украина в этом отношении не исключение. "В ходе избирательной кампании различные политические силы озвучивают как критику в адрес действующей власти, так и возможные новые перспективные направления развития страны. Мы внимательно анализируем всю доступную для нас информацию, в первую очередь, в контексте перспектив реализации наших национальных интересов и существующих белорусско-украинских договоренностей. Хотел бы отметить, что мы фиксируем самое доброжелательное отношение к нашей стране со стороны различных политиков. Это позволяет нам оптимистично смотреть в будущее наших двусторонних отношений, - подчеркнул Игорь Сокол.

Он напомнил, что президенты Беларуси и Украины в 2017 и 2018 годах поставили четкие задачи по развитию двусторонних отношений. "Поэтому рабочее взаимодействие на постоянной основе осуществляется по линии правительства, МИД, иных государственных органов и организаций. Избирательные процессы в стране пребывания никоим образом не должны оказывать на это влияние. Мы исходим из того, что торгово-экономические договоренности, достигнутые на высшем уровне, ревизии не подлежат", - сказал посол.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-