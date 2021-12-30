Сокол: предлагаемые конституционные изменения позволят укрепить механизмы демократии

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предлагаемые конституционные изменения позволят укрепить механизмы прямой демократии. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол.

"Национальным интересам Беларуси полностью соответствует включение пунктов о суверенитете, культурной самобытности, духовных традициях и социальной справедливости, что составляет основу уникальной белорусской социально-экономической модели", - сказал первый секретарь ЦК КПБ.

Однако ключевыми моментами конституционной реформы, по мнению Алексея Сокола, являются статус Всебелорусского народного собрания и те полномочия, которые получает этот инструмент прямого представительства. Алексей Сокол отметил, что ВНС формируется в первую очередь на основе крупных трудовых коллективов, профсоюзных и общественных объединений.

"То есть Всебелорусское собрание в данном случае выступает представителем широких социальных групп, которые включают в себя не только условных представителей власти, но и непосредственно президентский электорат из самых разных сфер. В конечном итоге это позволит выстроить будущую политическую систему не на неких закрытых договоренностях или на скрытой борьбе группировок, как это происходит в западных обществах. Наоборот, высший орган представительной власти станет "народным вече", которое сможет в пределах своей компетенции влиять на действия исполнительной и законодательной власти", - подчеркнул первый секретарь ЦК КПБ.-0-