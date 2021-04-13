"Соколиный край" – современный подход к жилищному строительству

Еще Михаил Афанасьевич Булгаков в своем романе "Мастер и Маргарита" отметил, что все мы люди как люди, но только жилищный вопрос нас немного испортил. Это шутка, конечно же, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Вопрос собственного жилья стоял и, к сожалению, остро стоит перед многими нашими соотечественниками до сих пор. Каждый хочет (и это справедливо!) улучшить свои жилищные условия, зажить в собственной современной и комфортабельной квартире, в доме, окруженном удобной инфраструктурой и экологически чистой природной средой. И все эти блага очень желательно получить по сравнительно невысокой цене. "Нереально!" – скажут некоторые скептики. Но, оказывается, на рынке строящейся сегодня жилой недвижимости есть предложение, практически полностью удовлетворяющее всем вышеупомянутым пожеланиям многих и многих белорусов. Речь идет о жилом комплексе "Соколиный край", который возводится с ноября прошлого года в пригороде Минска.

Экология и комфорт

Для начала расскажем о его месторасположении. "Соколиный край" запроектирован по соседству с заказником "Соколиный" в городском поселке Мачулищи примерно в 15 километрах от Минска. О природной уникальности и чистоте этого места говорит, например, такой факт: на территории близлежащего заповедника находится единственная известная у нас в стране колония древесногнездящихся пустельг, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. И именно здесь, среди зелени белорусского леса, возводится по всем правилам современной строительно-архитектурной "моды" новый жилой комплекс.

Что будет представлять собой ЖК "Соколиный край"? Это комфортный и уютный комплекс, сочетающий основные тенденции современного строительства, состоящий из 21 жилого дома (площадь жилой застройки – 105 000 квадратных метров), 2 торговых центров площадью 3 000 и 1 000 квадратных метров и детского сада на 230 мест с бассейном.

Застройщик предлагает будущим жильцам комплекса малоэтажные кирпичные дома с монолитными перекрытиями, проходными подъездами и закрытой благоустроенной дворовой территорией. Фасад домов будет вентилируемым, не теряющим со временем цвет, поэтому здания будут выглядеть привлекательно и опрятно долгое время. Входы запроектированы сквозными: как с улицы, так и с дворовой территории. Предусмотрены места общего пользования с тамбурами, колясочными и комнатами для уборочного инвентаря.

Теперь о планировке квартир. Будущим жильцам предлагается большой выбор планировок на любой вкус – от маленьких студий до просторных 3-комнатных квартир. Важная отличительная особенность комплекса – наличие во всех квартирах обособленной кухни-столовой общей площадью от 17 до 33 кв.м. (квартиры типа 1+, 2+, 3+), что значительно расширяет функциональные возможности помещения в сравнении с традиционной кухней, а также поддерживает тенденции развития современной жилой недвижимости. Во всех квартирах установлены газовые котлы, металлические входные двери, унитаз, приборы учета и межкомнатные деревянные двери на кухню. На окнах – двухкамерные стеклопакеты. На удобном и очень технологичном сайте застройщика вы можете уже сейчас выбрать этаж и планировку квартиры своей мечты. И поверьте – будут удовлетворены запросы любого белоруса: от работников IT-компаний до многодетных семей трудящихся промышленного сектора.

Надежность и опыт

О надежности и высокой репутации данного проекта говорит тот факт, что его заказчиком является Республиканское унитарное предприятие "Главное управление капитального строительства" Управления делами Президента Республики Беларусь. Подрядчиком выступает известная белорусская строительная компания "Металлстройпрофиль". Эта компания уже воплотила в жизнь знаковые проекты в нашей республике, построив ЖК "Волмянский шлях" в агрогородке Колодищи, ЖК "Новоселье" в одноименном агрогородке и жилые дома в агрогородке Ратомка. "Металлстройпрофиль" сегодня занимает одно из лидирующих мест в Минской области в сфере строительства объектов "под ключ", начиная с разработки проектной документации и заканчивая вводом объектов в эксплуатацию.

Приемлемые цены и удобные формы оплаты

Ни для никого не секрет, что в столице сегодня предлагают новое жилье по весьма "кусачим" ценам, не всегда подъемным для рядового белоруса. В компании "Металлстройпрофиль" пошли другим путем. При хорошей базовой комплектации домов, рассчитанной на средний сегмент рынка, застройщик предлагает уникальную стоимость "квадрата", которую практически невозможно найти на рынке новостроек. Цена одного квадратного метра в ЖК "Соколиный край" стартует от 750 долларов США. И это при средней стоимости квадратного метра в новых квартирах в Минске от 1311 долларов США (по данным realt.by). Но даже при такой конкурентоспособной цене компания находит возможность снижать стоимость на некоторые виды строящейся в "Соколином крае" недвижимости. Об этом застройщик заявил в конце марта 2021 года: на 10 квартир в жилищном комплексе серьезно снизили цены – от 680 долларов США за квадратный метр. Подробнее об акции можно узнать здесь.

Что касается форм оплаты, то их несколько. Это единовременная оплата 100% (в течение месяца с момента заключения договора), оплата с отсрочкой платежа (первый взнос 30% от стоимости квартиры вносится в течение 10 календарных дней после заключения договора, оставшаяся сумма – в конце строительства первой очереди), оплата по графику (первоначальный взнос 15% от стоимости квартиры вносится в течение 10 календарных дней после заключения договора, оставшаяся сумма разбивается на равные доли и вносится ежемесячно до конца строительства первой очереди), банковский кредит. На последнем способе, наиболее востребованном сегодня среди наших соотечественников, остановимся подробнее.

Квартиру в ЖК "Соколиный край" можно приобрести при помощи партнерской программы с ОАО "Белинвестбанк". Срок кредита – 20 лет, первоначальный взнос – 10%, первый год – 12,99%, последующие года – 16,37%. Особо привлекательными кажутся несколько пунктов, предлагаемых данной программой. Во-первых, возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций. Во-вторых, в расчет кредитоспособности заявителя может применяться совокупный доход близких родственников. Участниками совокупного дохода могут выступать супруг (супруга), дети, родители, родные братья (сестры) заявителя, а также дети, родители, родные братья (сестры) супруга (супруги) заявителя.

О плюсах нового строящегося жилого комплекса можно говорить долго, но лучше выбрать время и посетить сайт застройщика, где в режиме он-лайн вы сможете не только выбрать себе новое жилье, но и увидеть ход его строительства и продаж. Мы в свою очередь желаем, чтобы в ближайшее время вы смогли гордо сказать друзьям и знакомым: "А я купил квартиру в "Соколином крае"!".

Подготовил Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

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