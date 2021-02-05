Сокращение админпроцедур и ускорение прохождения границы - как будет развиваться таможенная служба

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский рассказал сегодня журналистам о стратегии развития таможенных органов до 2025 года перед заседанием коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже подготовили стратегический документ в области развития таможенных органов на пять лет до 2025 года. Основные подходы - сокращение административных процедур, ускорение прохождения границы без снижения контроля за недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности", - рассказал Владимир Орловский. Разработана дорожная карта реализации задач, поставленных в стратегии, которая максимально ориентирована на открытость таможни и снятие возможных барьеров при условии обеспечения экономической безопасности. Планы обсуждались с бизнесом, Министерством экономики и другими заинтересованными государственными органами.

Председатель ГТК также обратил внимание на то, что все целевые индикаторы, предусмотренные стратегией развития таможенных органов до 2020 года, были выполнены.

В целях ускорения импорта в сентябре 2020-го стартовал пилотный проект по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования. Суть проекта в том, что импортные декларации поступают в информационную систему, которая оценивает загруженность внутренних пунктов таможенного оформления и распределяет декларации между ними. То есть импортная декларация, направленная декларантом в одну таможню, может быть зарегистрирована и рассмотрена в другой.

Сегодня в проекте участвуют 19 внутренних пунктов таможенного оформления из всех областей страны. Уже порядка 70 тыс. импортных деклараций оформлено удаленно. До конца текущего года планируется увеличить количество таких ВПТО до 22.

"Результат оказался даже лучше, чем мы ожидали. К примеру, если раньше в одном пункте оформления инспектор оформлял 6-8 деклараций, а в другом - 30-35 в период пиковых нагрузок, то сейчас в среднем во всех пунктах - участниках проекта инспектор оформляет 20-25 деклараций. То есть мы уравняли нагрузку. Это хорошо и для субъектов хозяйствования, так как декларации оформляются быстрее", - отметил Владимир Орловский.-0-

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