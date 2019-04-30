Солдат Великой Победы чествовали в посольстве Беларуси в России

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны прошло в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России ко Дня Победы, БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства.

На торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были приглашены защитники Беларуси и ее освободители, партизаны и подпольщики, ветераны из породненных с белорусскими городов Подмосковья и Москвы, представители Федерального собрания России, Посткома и Парламентского собрания Союзного государства, Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Секретариата ОДКБ, российских научных и творческих кругов, белорусской диаспоры, делегация представительства Белорусского экзархата в Москве, российские и союзные СМИ.

"9 Мая - наш главный праздник, который навсегда вошел в героическую летопись как символ мужества и самоотверженности всего советского народа, навечно связавший воедино поколения потомков солдат Великой Победы, белорусский и российский народы", - отметил, открывая мероприятие, временный поверенный в делах Беларуси в России Вадим Сенюта.

Беларусь первой из республик СССР приняла на себя жестокий удар агрессора и не покорилась ему, несмотря на настоящий геноцид, развязанный нацистами против белорусского народа. Именно на земле Беларуси был похоронен гитлеровский план молниеносной войны, а затем развернулось самое мощное в Европе всенародное сопротивление, напомнил Вадим Сенюта. К 1944 году более половины территории страны контролировали белорусские партизаны. За годы оккупации они уничтожили более полумиллиона фашистов. Беспримерная белорусская рельсовая война почти вдвое сократила поставки гитлеровской техники на действующие фронты, стала залогом успешной реализации стратегических планов Красной армии. На фронтах Великой Отечественной сражались около 1,3 млн уроженцев белорусской земли, более 400 из них стали Героями Советского Союза. После Победы Беларусь не досчиталась трети своих сыновей и дочерей.

В память бесчисленных жертв самой кровавой войны, отдавших свои жизни во имя Великой Победы, была объявлена минута молчания.

В результате оккупационной тактики "выжженной земли", примененной нацистами в Беларуси, в руинах и под пеплом в стране оказалось более 200 городов и районных центров, 9,2 тыс. деревень, 628 из которых постигла страшная участь Хатыни. Поколение победителей и их потомки совершили не менее героический трудовой подвиг. Страна, отстояв свободу, возродилась, став независимым, суверенным, социально ориентированным государством.

"Отмечая этот праздник, мы всенародно - в каждой семье, трудовом коллективе, на государственном уровне - чествуем и отдаем дань благодарности поколению победителей, павшим, умершим и живым героям Великой Отечественной войны: воинам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла", - сказал Вадим Сенюта. Он пожелал ветеранам подольше оставаться в строю, сил и здоровья, счастья и благополучия.

Своими воспоминаниями о первых днях войны - героической обороне Брестской крепости - поделился единственный из оставшихся в живых ее защитников, воспитанник музыкального взвода 44-го стрелкового полка Петр Котельников, которому в 1941-м исполнилось 12 лет. На мероприятии присутствовали родственники и других защитников Брестской крепости, партизан и подпольщиков, а также прославленного полководца дважды Героя Советского Союза, кавалера Ордена "Победа" Константина Рокоссовского.

Праздничную программу торжеств в посольстве открыла солистка Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь Екатерина Лазука песней "Ветеранам минувшей войны". Бурными аплодисментами приветствовал переполненный конференц-зал и другие яркие вокальные и танцевальные номера в исполнении заслуженного коллектива, который в этом году отмечает свое 80-летие.

В Мраморном зале ДКК открылась выставка мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", специально подготовленная для экспонирования в посольстве в праздничные майские дни. Как отметила заместитель директора комплекса по научной работе Лариса Бибик, экспозиция "На рубеже эпох и страже мира" посвящена как 1000-летию Бреста, так и героической Брестской крепости, первым дням войны и в целом юбилейной дате - 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, которая отмечается в стране в рамках широкомасштабной республиканской акции "Беларусь помнит".-0-

Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации