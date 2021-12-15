Солнечная электростанция – новый "зеленый" проект Белинвестбанка

Фотовольтаическая электростанция введена в эксплуатацию неподалеку от Мозыря. Это очередной "зеленый" проект, реализованный при содействии первого ЭкоЛогичного банка страны. Благодаря воздействию солнечного света станция вырабатывает экологически чистую энергию, которая поступает в общую энергосистему страны, а в будущем позволит расширить производственные мощности предприятий региона.

Переориентация многих стран мира на использование возобновляемых источников энергии – современный тренд. В 2020 году был установлен абсолютный рекорд по вводу новых мощностей по производству экологически чистой энергии. Совокупная мощность объектов, использующих энергию солнца, составила 260 ГВт – плюс 10 % к уровню 2019 года. За последние несколько лет в нашей стране проделана значительная работа по вовлечению в энергетический баланс возобновляемых источников энергии. Их использование предусмотрено в рамках выполнения задач Государственной программы "Энергосбережение" на 2021–2025 годы.

Сегодня получить финансирование на реализацию экопроектов в Белинвестбанке могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Банк предоставляет средства на срок до 60 месяцев. Сумма – от 50 тысяч белорусских рублей до 20 миллионов в зависимости от размера бизнеса. Кроме того, кредитополучателям предоставляется возможность на специальных условиях застраховать имущество и транспорт, приобретаемый в рамках "зеленого" проекта.

– Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь белорусским компаниям в реализации подобных проектов – это часть стратегии развития банка. "Зеленым" финансированием могут воспользоваться те, кто просто хочет сделать свою деятельность более ЭкоЛогичной: переоборудовать офис, заменить оборудование на более энергоэффективное или автомобили, которыми пользуется компания, на электротранспорт. Но есть возможность реализации и более масштабных проектов, которые становятся знаковыми как для банка, так и страны в целом. Строительство фотовольтаической электростанции – яркое тому подтверждение, – отметил председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев. – С учетом все большего понимания обществом экономических и экологических проблем, связанных с использованием традиционных энергоресурсов, интерес к солнечной энергетике с каждым годом возрастает. Ни для кого не секрет, что солнце излучает огромное количество энергии – приблизительно в 10,5 тысячи раз больше, чем потребляет население Земли. Поэтому перспективы развития тут очевидны.

Новая фотовольтаическая электростанция появилась в районе ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" в 14 км на юг от районного центра. Солнечные установки разместились на площади примерно 5,5 гектара. Они представляют собой фотоэлектрические элементы, которые под воздействием солнечных лучей генерируют электрическую энергию.

– Нужно отметить, что солнечная энергия сама по себе дешевая и доступная в использовании и получении. Вместе с тем этот проект оказался во всех отношениях особенным, и в первую очередь для нас самих. На его реализацию оказала существенное влияние эпидемиологическая ситуация в 2020 году, локдауны у зарубежных партнеров. Иногда мы были вынуждены просто менять поставщиков оборудования и материалов. Все это, безусловно, сказалось на сроках запуска станции. Но мы это сделали, в том числе благодаря надежным партнерам. Сегодня станция мощностью 2 500 кВт уже поставляет энергию в сеть Гомельэнерго, – отметил Павел Костян, директор ООО "ВетроВатт плюс". – Введения в эксплуатацию солнечной установки ждали и мы, и предприятия региона, так как в Мозырском районе расположено множество энергоемких производств. Без сомнения, она позволит расширить производственные мощности предприятий.

Из всех доступных возобновляемых источников энергии именно солнечная энергия и солнечные установки наносят минимальный ущерб окружающей среде. Электричество, произведенное при помощи солнечных установок, не оказывает вредного воздействия на воздушные массы, не загрязняет поверхностные или подземные воды, не истощает природные ресурсы и не несет опасности как для животного мира, так и здоровья человека. Удобство размещения, отсутствие каких-либо расходных материалов и топлива, а также технического обслуживания и ремонта – все это бесспорные плюсы солнечных установок. Еще один весомый аргумент для компании, начинающей подобный бизнес, – генерация электроэнергии от фотовольтаической электростанции в денежном эквиваленте гораздо больше, чем затрачивается на их изготовление и установку. А в связи со значительным снижением стоимости фотоэлектрических панелей в перспективе прогнозируется значительный рост внедрения солнечных установок.

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за практически 30-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Его деятельность как первого ЭкоЛогичного банка страны направлена на создание финансовой ЭкоСистемы банковско-клиентского партнерства. Банк создает максимально комфортные и безопасные условия для управления финансами, предоставляет возможности развития для частных клиентов и бизнеса, сохраняет важнейший ресурс – время. Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг". Кроме того, задать интересующий вопрос вы можете в Viber, Telegram и Facebook Messenger.

Размещение рекламы на БЕЛТА