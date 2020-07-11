Солодуха: в Беларуси можно достойно жить и хорошо зарабатывать

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси можно достойно жить и хорошо зарабатывать. За годы независимости у нас сделано немало, заявил корреспонденту БЕЛТА заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

"У нас с моей женой Наташей на двоих четверо детей и пятеро внуков. Хороший загородный дом, построенный в своей стране за честно заработанные деньги, честно платя налоги. Я много раз говорил: я доказываю прежде всего самому себе, всем своим коллегам и всему белорусскому народу, что в нашей стране можно жить, работать, хорошо зарабатывать, наслаждаться жизнью, растить детей, внуков", - сказал Александр Солодуха.

По его словам, в Беларуси за годы независимости сделано немало. "Я много гастролирую по стране. У меня в этом году 1 марта было 33 года работы на профессиональной сцене. За эти годы я дал тысячу кассовых концертов по родной стране. Во-первых, дороги, конечно, резко изменились. Небо и земля - то, что было, и то, что сейчас. Дворцы культуры - в основном везде прошли капремонты, роскошные гримерки. Я объехал 120 белорусских городов, примерно дал в каждом из них по 8-9 концертов. А сколько строится жилья? Я на улыбке все это воспринимаю, потому что такое идет движение вперед. Чистая, ухоженная страна, - поделился певец. - Меня здесь все знают. Море приглашений на все телеканалы, на все общереспубликанские праздники. В эти выходные я выступаю в Александрии, на следующей неделе "Славянский базар в Витебске", где я задействован в четырех концертах. Кроме того, в этом году я впервые стал председателем жюри детского музыкального конкурса. Эмоции просто переполняют, даже практически спать не могу".

Александр Солодуха подчеркнул, что свой выбор он делает в пользу мирной и независимой Беларуси. "Я негативно отношусь к попыткам искусственного нагнетания ситуации в стране. Я сын военного и по званию лейтенант медицинской службы запаса. Меня так отец воспитал, что все должно быть четко, дисциплинированно, опрятно, вовремя. Я буду голосовать за мирное небо над головой для нас, наших детей, внуков, за порядок, за дисциплину, за полные полки в магазинах, за нашу медицину, за образование. Я несколько раз делал попытки уехать в Россию, Украину, но судьба постоянно возвращала меня домой. И вот настал момент сказать: хватит дергаться, здесь твое место, здесь ты должен петь, работать для своих - белорусов", - добавил он.-0-