Соловей призвал молодежь области повысить социальную активность и генерировать новые идеи

4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Усилия молодежных лидеров должны быть направлены на повышение социальной активности членов организации, живое общение и реализацию новых идей. На это обратил внимание председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, обращаясь к участникам отчетно-выборной конференции областной организации ОО БРСМ, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что гомельская областная ячейка БРСМ по численности уступает только столичной. Он ориентировал молодежных лидеров на повышение социальной активности членов организации, живое общение, реализацию всех начинаний от идеи до конкретных результатов. "У вас в уставе написано: союз молодежи создан для конкретных дел и полезных начинаний", - сказал он.

Наиболее важным направлением в работе молодежного союза Геннадий Соловей назвал гражданско-патриотическое воспитание. "Принцип "равный равному" должен реализовываться не только на мероприятиях, но даже больше в неформальной обстановке. Важно вести ненавязчивую, но последовательную работу по уважению к государственным символам, национальным традициям. Изучение истории, ее истинных героев должно полностью пресечь на подсознательном уровне любые попытки переписать нашу историю", - сказал председатель облисполкома. Он ориентировал членов организации на новые формы работы, интересные молодежи и полезные обществу. В этом плане он обратил внимание на гомельчанку Диану Шмойлову, которая в непростой для страны период после 9 августа прошлого года занялась созданием украшений в цветах государственного флага. Сначала для себя и близких, постепенно расширяя круг обладателей таких изделий. Сегодня хобби молодого преподавателя переросло в дело жизни ремесленника.

Как пример патриотического и трудового воспитания Геннадий Соловей отметил приобщение подростков к благоустройству территории вокруг мемориала "Партизанская криничка". Практически каждый день 30 юных волонтеров выезжают на работы. Смены начинаются с познавательных лекций о военной истории и вкладе в победу партизанского отряда "Большевик". Более 1 тыс. ребят из Гомеля, Добрушского, Ветковского и Гомельского районов вносят лепту в обновление памятника в честь героев Великой Отечественной войны.

Одобрил губернатор и развитие студотрядовского движения, вспомнил и о своей студенческой юности. В этом трудовом семестре уже отработали около 2 тыс. человек, из которых большая часть - несовершеннолетние. В регионе значимым строительным объектам присваивается статус областной молодежной стройки. В разные годы это были цеха Белорусского металлургического завода, детская областная клиническая больница в Гомеле. Сегодня это школа в микрорайоне "Хутор" областного центра. Молодежь трудилась также на реконструкции памятника комсомольцам-подпольщикам в Гомеле, мемориального комплекса героям Днепровской битвы в Лоеве. Пять лет подряд ребята из Гомельской области участвовали в возведении атомной электростанции в Островце Гродненской области.

Председатель облисполкома заверил: в Беларуси и юго-восточном-регионе в частности достаточно мест для приложения молодых сил, энергии и креатива. Он в курсе имеющихся сложностей с трудоустройством несовершеннолетних, поэтому гарантировал поддержку властей в этом вопросе. С уважением отозвался и о вкладе молодежи в уборочную кампанию. На полях региона работают 94 молодежных экипажа комбайнеров и 82 молодых водителя. 5 молодежных экипажей намолотили более 1 тыс. т зерна, 9 молодых водителей перевезли более 1 тыс. т зерна. Геннадий Соловей призвал молодежь избавляться от скептицизма по поводу сферы АПК - отрасль имеет перспективы.

Затронул губернатор и тему физкультуры и спорта. "Во взаимодействии с управлением спорта проводите любые локальные соревнования по популярным у молодежи видам: от футбола и хоккея до паркура, велоспорта, соревнований на скейтах. Помните, чтобы заработать авторитет, необходимо быть впереди, генерировать идеи. Причем идеи от жизни, чтобы и с пользой, и с интересом. Основная цель ОО "БРСМ" в реализации государственной молодежной политики - воспитание молодежи в духе патриотизма, развитие потенциала молодых граждан для их самореализации и активного участия в создании сильной и процветающей страны. И в этом наша общая задача - чтобы все поколения чувствовали себя в родной стране комфортно и были в безопасности", - подчеркнул Геннадий Соловей. Губернатор также акцентировал внимание на важности ознакомления молодежи с промышленным потенциалом, реализации крупнейших в стране инвестпроектов. По его словам, важно развивать промышленный туризм. Ждет председатель облисполкома и роста активности студенчества как молодежной элиты по пропаганде здорового образа жизни, спорта и туризма, поиска и продвижения новых идей для страны.

XXXIII отчетно-выборная конференция Гомельской областной организации ОО "БРСМ" собрала в зале облисполкома около 200 активистов союза молодежи, партнерских организаций. Во время конференции участники обсудят проблемные вопросы молодежи региона, оценят успехи в молодежной политике и планы на ближайшие годы. На повестке дня - ряд предложений и инициатив для реализации, а также стратегия развития молодежной организации до 2025 года.-0-