Сообщение о минировании самолета компании Ryanair не подтвердилось

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о минировании самолета компании Ryanair, который экстренно сел в Национальном аэропорту Минск, не подтвердилось. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

"Хоть проверочные мероприятия еще продолжаются, можно уже сказать, что сообщение о минировании самолета было ложным. Когда самолет продолжит свой путь, сказать еще пока сложно", - рассказали в пресс-службе.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании борта.-0-