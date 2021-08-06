Сообщения граждан о завышении цен и зарплате в конверте принимаются через онлайн-панели на сайте КГК

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о ценах на потребительском рынке и в аптечной сети, а также о выплате заработной платы в конверте принимается на сайте Комитета госконтроля через онлайн-панели обратной связи с гражданами, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

Представители КГК проверяют все поступившие сообщения, и в случае подтверждения фактов принимают меры в соответствии с действующим законодательством.

О фактах необоснованного роста цен на лекарственные препараты в аптеках можно сообщить, заполнив специальную форму на онлайн-панели "Сообщить о завышении цен на лекарства" (с указанием наименования и адреса аптеки, названия лекарственного средства).

На онлайн-панели "Сообщить о завышении цен на товары" тоже нужно заполнить специальную форму (с указанием наименования торгового объекта и приобретенного товара).

Еще одна онлайн-панель - "Скажи НЕТ зарплате в конверте". В КГК напомнили, что для работников получение заработка в конверте чревато такими негативными последствиями, как несправедливый размер пенсии, недостаточная расчетная платежеспособность при получении банковского кредита, минимальное пособие по нетрудоспособности и др., а для нанимателя выплата "серой" зарплаты может повлечь уголовную ответственность.

Информация на онлайн-панелях предоставляется анонимно и без регистрации.-0-