26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщить о росте цен в Беларуси теперь можно онлайн, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В настоящее время на социально значимые товары, в том числе воду, введено временное государственное ценовое регулирование. "С апреля текущего года МАРТ организовал работу телефонной линии по вопросам существенного роста цен. Для удобства пользователей подготовлена аналогичная онлайн-анкета, заполнить которую можно с любого устройства, подключенного к сети Интернет", - отметили в пресс-службе.

Информация, полученная во время онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" на нее не распространяются, отметили в МАРТ.

Защита предоставленных персональных данных будет обеспечена в порядке, предусмотренном законом "Об информации, информатизации и защите информации".-0-