Сообщить о завышении цен на потребительские товары можно на сайте КГК

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщить о завышении цен на потребительские товары можно через онлайн-панель обратной связи на сайте Комитета государственного контроля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

"Если вам известно о фактах завышения цен на потребительские товары, вы можете заполнить специальную форму на сайте Комитета госконтроля, указав наименование торгового объекта и приобретенного товара. В случае подтверждения сведений будут приняты меры реагирования к субъектам хозяйствования в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Информация предоставляется анонимно. На сайте КГК сейчас также действуют онлайн-панели обратной связи по вопросам выплаты зарплаты в конверте и завышения цен на лекарства.-0-