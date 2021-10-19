19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования кинологов прошли в Минске. Одиннадцать команд силового блока и различных предприятий Беларуси соревновались за звание лучшей в своей области. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

38 кинологов со своими служебными собаками в течение недели показывали способности своих питомцев в послушании, поиске и обнаружении наркотических средств, а также взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Собаки искали запрещенные вещества и предметы в багаже, в грузовых и легковых автомобилях, а также в помещении и на человеке.

Все участники демонстрировали высокие результаты в поиске, подтверждающие их мастерство. По итогам соревнований команда Госпогранкомитета заняла первое место в спортивной дисциплине "Поиск и обнаружение наркотических средств".

В первенстве по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов лучшей стала команда спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз".

В личном первенстве, а также в абсолютном личном первенстве среди спортивных пар, выступающих в дисциплине "Поиск и обнаружение наркотических средств", первое место завоевали представитель Государственного таможенного комитета Виктория Лукманова и ее служебная собака Ария. Остальные призовые места - за сотрудниками органов погранслужбы. Вторую ступень пьедестала занял Виталий Линга со служебной собакой по имени Гром, а третью - Дмитрий Волочкович со служебной собакой по кличке Гризл. Спецприз "Лучшая спортивная пара" в этой дисциплине получили Елена Петрик со служебной собакой Тианой.

В номинации "Самый быстрый поиск" среди спортивных пар, выступающих в дисциплине "Поиск и обнаружение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов", лучшими стали Елена Цупранова и ее служебная собака Памир. Специальный приз "Спортивное долголетие" по праву завоевали служебная собака Гром и ее инструктор Виталий Линга.-0-

Фото ГПК