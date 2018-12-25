Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
25 декабря 2018, Вт
-8°C
Переменная облачность EUR 2.4354
USD 2.1408
RUB 3.1074
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Президент
Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами
Президент
Малашко: на приеме врачом общей практики очереди не увеличатся
Общество
Михаил Боярский сегодня разыграет 80-ю квартиру от "Евроопт"! Смотрите в прямом эфире ОНТ в 18.20!
Общество
Белорусскому телеграфному агентству - 100 лет
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В МЧС напомнили о правилах использования пиротехники
16:15 Общество
ФОТОФАКТ: Парк ледяных фигур открыли в Подниколье
16:12 Регионы
Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
15:28 Президент
Соревнования, новогодние мюзиклы и виртуальные экскурсии на АЭС ожидают школьников на каникулах
15:03 Общество
История старого фонарщика легла в основу новогоднего представления в Бресте
14:07 Культура
В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека
13:56 Политика
Два человека погибли в ДТП в Гомельском районе
13:36 Происшествия
В Светлогорском районе мужчина из баков карьерной техники слил более 170 л дизтоплива
12:46 Происшествия
Гомельчанина за стрельбу в деревне лишили права на охоту
12:30 Происшествия
Число жертв цунами в Индонезии достигло 429
12:05 В мире
Спасатели вытащили из полыньи рыбака на Чигиринском водохранилище
11:54 Происшествия
Купаловские чтения провели в израильском Ашдоде
11:39 Культура
Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
11:23 Спорт
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
11:18 Президент
Снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 26 декабря
11:13 Общество
Белорус Сергей Новиков выиграл боксерский поединок по версии WBC
11:02 Спорт
Елочные украшения с символикой Бреста представлены на выставке в областном краеведческом музее
10:18 Культура
Машина врезалась в людей у ночного клуба в Ливерпуле
10:11 В мире
Число жертв атаки на правительственный комплекс в Кабуле увеличилось до 43
09:51 В мире
Сказочная резиденция Деда Мороза открывается на центральной площади в Гомеле
09:50 Регионы
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Соревнования, новогодние мюзиклы и виртуальные экскурсии на АЭС ожидают школьников на каникулах

Общество 25.12.2018 | 15:03
Фото из архива
Фото из архива
Благотворительная акция "Наши дети" Новости темы Благотворительная акция "Наши дети"
Другие темы

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насыщенная и разнообразная программа подготовлена для белорусских школьников, которые 24 декабря ушли на зимние каникулы. Продлятся они по 7 января включительно, сообщает БЕЛТА.

На зимних каникулах школы организуют для детей большое количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечив максимальную доступность спортивных и тренажерных залов, бассейнов. Кроме того, в преддверии II Европейских игр Минобразования рекомендовало организовать для школьников экскурсии на современные стадионы и арены, посещение соревнований.

На каникулах дети смогут поближе познакомиться с историей своей страны. Так, 1 января исполняется 100 лет со дня основания БССР. Выставки, экскурсии по знаковым местам Беларуси будут посвящены в том числе этой знаковой дате, а также учитывать тематику Года малой родины.

С 10 декабря проходит благотворительная акция "Наши дети", главным ее событием в преддверии Нового года по традиции станет благотворительный праздник с участием главы государства. В регионах будут организованы новогодние мероприятия для воспитанников многодетных семей, замещающих семей и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе. Воспитанники интернатов, приемных, опекунских семей, детских домов семейного типа посетят резиденцию Деда Мороза в национальном парке "Беловежская пуща".

Широкий спектр мероприятий подготовили учреждения дополнительного образования. Так, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи приглашает ребят, их родителей и педагогов на выставки, экскурсии, спектакли, игровые и музыкально-развлекательные программы. Все желающие в дни зимних каникул смогут увидеть лучшие работы республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества "Калядная зорка". В этом году в ней приняли участие более 10 тыс. учащихся из 487 учреждений образования. Кроме того, в центре подготовили новогодний мюзикл и спектакль для всей семьи, а для детей младшего возраста - интерактивное театрализованное представление "Моя первая елка".

Школьников из разных районов страны ждут на зимних каникулах в Республиканском центре инновационного и технического творчества. В информационном центре по атомной энергии для ребят проведут экскурсии, мастер-классы, подготовлена развлекательно-познавательная программа с викторинами, виртуальным посещением АЭС при помощи VR-очков и многое другое.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, дети
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4354 BYN 2.427 BYN 2.439 BYN
USD
2.1408 BYN 2.135 BYN 2.142 BYN
RUB
3.1074 BYN 3.085 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Все видео

Фотоновости

Парк ледяных фигур открыли в Подниколье
Все фото

Инфографика

Праздничный фейерверк Как правильно украсить новогодний праздник хлопушками и фейерверками, не причинив вреда ни себе, ни окружающим: покупайте только сертифицированные петарды и фейерверки в официальных торговых точках.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Политика
Фото из архива В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека
Михневич: Евросоюз видит в Беларуси самостоятельного игрока в международной политике
Мирончик: мы приветствуем планы шведского бизнеса увеличить инвестиции в белорусскую экономику
Экономика
Фото из архива Объем привлеченных инвестиций в "Великий камень" в 2018 году составит не менее $180 млн
Гарантии правительства предоставлены Белагропромбанку по инвестпроектам в Оршанском районе
Рабочая группа займется решением вопросов строительства нового азотного комплекса на "Гродно Азоте"
Происшествия
Фото УВД Гомельского облисполкома Гомельчанина за стрельбу в деревне лишили права на охоту
Два человека погибли в ДТП в Гомельском районе
В Светлогорском районе мужчина из баков карьерной техники слил более 170 л дизтоплива
Регионы
РЕПОРТАЖ: От семечка до пышной елки - как выращивают главный символ Нового года
ФОТОФАКТ: Парк ледяных фигур открыли в Подниколье
Сказочная резиденция Деда Мороза открывается на центральной площади в Гомеле
Спорт
Хоккеисты минского "Динамо" обыграли трехкратного обладателя Кубка Гагарина "Ак Барс"
Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Белорус Сергей Новиков выиграл боксерский поединок по версии WBC
Технологии
Фото из архива "Белгеодезия" разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты
В Китае открыли первое частное предприятие для строительства ракет
SpaceX наконец запустила ракету с навигационным спутником
Культура
Фото ТАСС Елена Яковлева: "Разобьюсь, но стану знаменитой"
История старого фонарщика легла в основу новогоднего представления в Бресте
Купаловские чтения провели в израильском Ашдоде
В мире
Фото Reuters Число жертв цунами в Индонезии достигло 429
Машина врезалась в людей у ночного клуба в Ливерпуле
Число жертв атаки на правительственный комплекс в Кабуле увеличилось до 43
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
В Помпеях нашли сохранившиеся останки лошади
В Калифорнии посадили 75 секвой возрастом несколько тысяч лет
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия