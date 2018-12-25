Соревнования, новогодние мюзиклы и виртуальные экскурсии на АЭС ожидают школьников на каникулах

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насыщенная и разнообразная программа подготовлена для белорусских школьников, которые 24 декабря ушли на зимние каникулы. Продлятся они по 7 января включительно, сообщает БЕЛТА.

На зимних каникулах школы организуют для детей большое количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечив максимальную доступность спортивных и тренажерных залов, бассейнов. Кроме того, в преддверии II Европейских игр Минобразования рекомендовало организовать для школьников экскурсии на современные стадионы и арены, посещение соревнований.

На каникулах дети смогут поближе познакомиться с историей своей страны. Так, 1 января исполняется 100 лет со дня основания БССР. Выставки, экскурсии по знаковым местам Беларуси будут посвящены в том числе этой знаковой дате, а также учитывать тематику Года малой родины.

С 10 декабря проходит благотворительная акция "Наши дети", главным ее событием в преддверии Нового года по традиции станет благотворительный праздник с участием главы государства. В регионах будут организованы новогодние мероприятия для воспитанников многодетных семей, замещающих семей и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе. Воспитанники интернатов, приемных, опекунских семей, детских домов семейного типа посетят резиденцию Деда Мороза в национальном парке "Беловежская пуща".

Широкий спектр мероприятий подготовили учреждения дополнительного образования. Так, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи приглашает ребят, их родителей и педагогов на выставки, экскурсии, спектакли, игровые и музыкально-развлекательные программы. Все желающие в дни зимних каникул смогут увидеть лучшие работы республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества "Калядная зорка". В этом году в ней приняли участие более 10 тыс. учащихся из 487 учреждений образования. Кроме того, в центре подготовили новогодний мюзикл и спектакль для всей семьи, а для детей младшего возраста - интерактивное театрализованное представление "Моя первая елка".

Школьников из разных районов страны ждут на зимних каникулах в Республиканском центре инновационного и технического творчества. В информационном центре по атомной энергии для ребят проведут экскурсии, мастер-классы, подготовлена развлекательно-познавательная программа с викторинами, виртуальным посещением АЭС при помощи VR-очков и многое другое.-0-