Соревнования по фотобердингу пройдут в Березинском заповеднике

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Березинский биосферный заповедник и общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" проведут соревнования по фотобердингу "Заповедный кадр" 19-21 апреля, сообщили БЕЛТА в АПБ.

Состязания по фотографированию птиц пройдут на территории Березинского биосферного заповедника впервые. К участию приглашаются команды из двух человек (но можно участвовать и индивидуально). Рекомендуется иметь при себе цифровой фотоаппарат или мобильный телефон с камерой, ноутбук или планшет для отбора и обработки фото, ручку или карандаш, бинокль, определитель птиц (приложение в смартфоне или печатное издание), сухой паек и термос с горячим чаем, резиновые сапоги и средство от клещей.

Победителей и призеров наградят дипломами и ценными подарками. Они получат сертификаты на экскурсии: первое место - "Медвежий угол", второе - "В краю ревущего оленя", третье - "Речной строитель" (наблюдение за бобрами).

Заявки на участие принимаются по электронному адресу tourism@berezinsky.by до 17.00 18 апреля.-0-