Соревнования по пожарно-спасательному спорту проходят под Борисовом

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На спортивной базе филиала Института переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС под Борисовом проходит чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту среди женщин и первенство БФСО "Динамо" среди девушек (юниорок), юношей (юниоров). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В первый день соревнований девушки и женщины продемонстрировали свое мастерство в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни.

В младшей возрастной группе места распределились следующим образом: 3-е место - Мария Пимошенко (Могилевская область) - 8,28 сек., 2-е место - Виктория Воробей (Минская область) - 8,24 сек., 1-е место - Виктория Одноочко (Могилевская область) - 8,13 сек.

В средней возрастной группе: 3-е место - Екатерина Касач (Минская область) - 7,88 сек., 2-е место - Ксения Чурсина (Витебская область) - 7,67 сек., 1-е место - Ульяна Гутько (Минская область) - 7,58 сек.

Среди юниорок: 3-е место - Виктория Половкова (Гомельская область) - 7,94 сек., 2-е место - Полина Кушнеренко (Гомельская область) - 7,44 сек., 1-е место - Александра Пошвенчук (Минская область) - 7,44 сек.

У женщин места распределились следующим образом: 3-е место - Татьяна Яцковец (Минск) - 7,38 сек., 2-е место - Елена Прищепова (Гомельская область) - 7,32 сек., 1-е место - Ирина Зинович (Минская область) - 7,31 сек. -0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС