Сорок школьных команд поборются за право представлять Беларусь на ЧЕ по интеллектуальным играм

8 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Финал XXVI Республиканского чемпионата по интеллектуальным играм среди школьников пройдет 13-14 апреля в Минске. Участие в соревнованиях примут 40 команд, которые поборются за право представлять Беларусь на чемпионате Европы в Гомеле. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи Министерства образования.

В Минске соберутся команды из 20 городов страны, всего 240 человек, которые определят лучших в играх "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Своя игра". "Победитель и призеры финала получают право участия в чемпионате Европы по интеллектуальным играм среди школьников, организуемом Международной ассоциацией клубов "Что? Где? Когда?", - проинформировали в центре.

Также в центре подчеркнули, что уже четверть века проводят вместе с Белорусской лигой интеллектуальных команд масштабное мероприятие, в котором участвует большое количество школьных команд знатоков. В этом году в республиканском синхронном отборочном этапе за право попасть в финал соревновались 426 команд - более чем 2,5 тыс. детей.-0-