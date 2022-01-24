Сорвать урок и на 7 лет лишиться свободы. Чем опасен сваттинг?

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За ложные сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или минировании грозит серьезная ответственность, которая наступает с 14 лет. Об этом сообщил начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома Алексей Новаш в эфире телеканала СТВ, передает БЕЛТА.

Алексей Новаш отметил, что в последнее время в стране участились случаи относительно нового вида преступления - сваттинга. По сути, это заведомо ложное сообщение об опасности. Чаще всего в правоохранительные органы поступает информация о том, что заминирован какой-то государственный объект социальной, бытовой сферы.

По словам Алексея Новаша, эпоха сваттинга началась с массовой популяризацией онлайн-игр. Поэтому преступления такого рода в основном распространены среди молодежи. "Для одних это просто игра, цель других - устроить панику или просто сорвать урок. В погоне за хайпом, к сожалению, подростки не осознают всей опасности преступления", - сказал начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома.

Надо понимать, что за такой шуткой стоят серьезные последствия: приостанавливается работа государственных структур, учреждений. Также в каждом случае "сообщения о минировании" вызываются специалисты, которые проверяют обстановку, - то есть задействуется большое количество сил и ресурсов.

Начальник управления ГУВД Мингорисполкома обратил внимание: несмотря на то, что сообщение об опасности ложное, наказание за подобные шутки - вполне реальное.

Причем, подчеркнул Алексей Новаш, виновные в таких преступлениях обычно находятся довольно быстро, даже если используются более хитрые схемы сваттинга. "Если раньше "минеры" звонили по мобильному телефону или через автоматы, то сейчас юные хакеры используют всевозможные приложения для подмены номеров и IP-адресов и совершают преступления через интернет. Тем не менее таких людей устанавливают, пусть не сразу, и они несут ответственность. Есть ряд составов преступления, по которым предусмотрена ответственность с 14 лет. В частности, к ним относятся преступления, предусмотренные статьей 340 Уголовного кодекса. Это заведомо ложное сообщение об опасности. Максимальное наказание, которое может быть назначено, - до 7 лет лишения свободы", - пояснил он.

Помимо уголовной ответственности лжеминер обязан будет полностью возместить все затраты. Если виновный еще не достиг 14-летнего возраста, издержки придется оплатить родителям.-0-