Сосновский: Польше выгодно устраивать шум вокруг беженцев, отвлекая от своих проблем

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польше выгодно устраивать политический шум в ситуации с беженцами. Варшаве надо привлечь внимание ЕС к себе и параллельно отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем страны. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал политолог Александр Сосновский, сообщает БЕЛТА.

Эксперт также подчеркнул, что действия режима Польши нарушают международные правовые нормы.

"Некрасиво это со стороны ЕС пытаться сейчас сделать из Лукашенко и Путина главных "монстров" сегодняшнего времени. А уже последнее требование о том, что давайте введем санкции и против "Аэрофлота". Я не понимаю, честно говоря, этой политики, чем это все обосновано. Думаю, что за всем этим кроются и финансовые перспективы. Потому что за каждого обустроенного беженца в ЕС власти получают от 6 до 10 тыс. евро. Вероятно, тут есть еще и какие-то фондовские возможности. И не забудем, что Польшу сейчас очень сильно прижимают. Она должна платить 1 млн евро в день штрафов за свое несоответствие европейским законам", - рассказал Александр Сосновский.

Политолог добавил, что Польше сейчас даже выгодно устраивать шум по другому поводу с тем, чтобы отвлечь внимание от своих реальных проблем.-0-