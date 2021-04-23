Состязания на лучшего стрелка сил специальных операций прошли в Марьиной Горке

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке завершились состязания на лучшего стрелка сил специальных операций. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Первенство "Меткий выстрел" проводится 3-й год. Среди военнослужащих сил специальных операций определяли лучших пулеметчика, снайпера, гранатометчика, а также стрелка из автомата АКС-74.

Организаторы соревнований подготовили для стрелков более десяти разноплановых, сложных упражнений. Мишени расположили как на минимальной, так и на максимальной дальности. Это позволило проверить весь спектр навыков военнослужащих разных специальностей.-0-