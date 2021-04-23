Состязания на лучший танковый и мотострелковый экипаж прошли на общевойсковом полигоне

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 227-м общевойсковом полигоне завершились состязания на лучший танковый и мотострелковый экипаж. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

В стартах приняли участие команды из 6-й, 11-й, 19-й, 120-й отдельных механизированных бригад, Военной академии Беларуси и 72-го объединенного учебного центра.

Великолепную подготовку продемонстрировали танкисты и мотострелки из Заслоново.

Лидеры в номинациях: лучший танковый экипаж - 19-я отдельная механизированная бригада, лучший танковый взвод - 19-я отдельная механизированная бригада, лучший экипаж БМП-2 - 19-я отдельная механизированная бригада, лучший мотострелковый взвод - Военная академия Беларуси.-0-