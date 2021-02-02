Состязания по полевой выучке среди командиров подразделений сил специальных операций прошли в ВС

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах прошли состязания по полевой выучке среди командиров подразделений сил специальных операций, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Каждый офицер оценивался по тактической, огневой, разведывательной, инженерной, физической, воздушно-десантной подготовке, связи и топографии.

"Соревнования позволяют проверить уровень теоретических знаний офицеров и то, как они применяют их на практике. Однако для командира недостаточно уметь самому отлично стрелять или бегать. Важно, чтобы он мог донести эти знания до своих подчиненных, качественно обучить своих бойцов. Эти состязания проводятся ежегодно. Поэтому видна динамика профессионального роста командиров. Помимо этого нам проще понять, где необходимо внести необходимые корректировки в план боевой подготовки", - рассказал начальник отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Юрий Бурнашев.-0-