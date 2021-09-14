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14 сентября 2021, 19:09

Состоялась первая встреча уполномоченных по правам ребенка стран СНГ

Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая встреча уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) государств - участников Содружества Независимых Государств состоялась сегодня в Исполкоме СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Во встрече, прошедшей в режиме видео-конференц-связи, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Открывая встречу, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев подчеркнул важность этого мероприятия. Он отметил настоятельную необходимость объединения усилий уполномоченных по правам ребенка и всех государственных структур, занимающихся проблемами обеспечения и защиты прав детей на пространстве Содружества. "Убежден, что вам выпала благородная миссия по защите детства, по формированию эффективной региональной семейной политики, по укреплению и защите института семьи, по созданию условий для гармоничного развития подрастающего поколения. От вашей эффективной работы во многом зависит надежная защита прав и законных интересов детей, а также возможность для них найти применение своим способностям, обрести цель в жизни", - констатировал он.

Стороны отметили колоссальный потенциал для развития сотрудничества в деле защиты прав детей и пришли к пониманию того, что такие мероприятия необходимо проводить на постоянной основе не реже одного раза в год.

Участниками встречи было отмечено, что сформированная в Содружестве договорная база стала основой межгосударственного сотрудничества в сфере защиты прав. Ключевым документом, свидетельствующим о коллективных усилиях государств Содружества в деле утверждения идеалов свободы и верховенства закона, предотвращения нарушений прав человека и основных свобод, традиций терпимости и дружбы народов, укрепления гражданского мира и согласия, является Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 года.-0-

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