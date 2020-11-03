Состоялась запись финального варианта выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении-2020"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялась запись финального варианта выступления представительницы Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2020" Арины Пехтеревой. Такая информация озвучена в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Запись окончательного варианта выступления нашей участницы на песенном форуме сделана в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. Европейский вещательный союз разработал четкий регламент съемки номеров для всех стран-участниц. Согласно концепции, запись выступления должна проходить на 6 камер на специально выстроенной сцене. Ее форма круглая, диаметр составляет 7 м, высота - 60 см. Все это сделано для того, чтобы все участники находились в равных условиях, а их выступления соответствовали общей концепции конкурса.

Команда медиахолдинга разработала графический контент для номера. Картинку обещают клиповой, динамичной и космической. По условиям шоу, Арина Пехтерева спела свою композицию "Пришельцы" вживую. К слову, строки из песни зрители смогут уловить взглядом даже на костюме артистки.

"Песня была написана весной, когда начиналась пандемия коронавируса. И тогда люди перестали видеться, перестали общаться. И, я надеюсь, что мы, дети, сможем сделать этот мир лучше", - рассказала юная исполнительница.

В этом году в связи с пандемией коронавируса Европейский вещательный союз принял беспрецедентное решение о проведении детского конкурса песни "Евровидение-2020" в новом формате - в эфире будут звучать заранее записанные композиции участников шоу. Главные причины - обеспечение безопасности детей в условиях пандемии, а также невозможность присутствия делегаций в стране-организаторе конкурса в связи с закрытием границ.

Детский конкурс песни "Евровидение-2020" пройдет 29 ноября. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".-0-