Состоялся первый технический рейс с новой взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый технический рейс с новой взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта Минск состоялся 4 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Это был рейс в рамках процесса сертификации второй взлетно-посадочной полосы. Первый официальный рейс, как и анонсировалось, ожидается в конце апреля - начале мая", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, ввод второй взлетно-посадочной полосы позволит главной воздушной гавани страны принимать все виды пассажирских лайнеров. В частности, по информации Министерства транспорта и коммуникаций, сегодня активно ведутся переговоры по организации трансконтинентальных перелетов.
РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-
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