Состояние 12-летнего Ромы Когодовского стабилизировано

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 103-й день пребывания в реанимационном отделении Республиканского ожогового центра БСМП состояние 12-летнего Ромы Когодовского удалось стабилизировать, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

За время пребывания в реанимации мальчик перенес 22 операции - лучшие врачи столицы боролись за жизнь подростка. В настоящее время, как отметили специалисты, он компенсирован. Мальчика перевели для прохождения дальнейшего лечения в детское ожоговое отделение центра.

Рома Когодовский на своих руках вынес из огня двухлетнего брата Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти. 29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.

Ситуацию с мальчиком, который пострадал во время пожара в деревне Сидоровичи Мядельского района, держит на контроле лично глава государства Александр Лукашенко.

В консилиумах по выработке методов лечения для Ромы принимали участие министр здравоохранения, лучшие врачи разных профилей республики. Несколько консилиумов было проведено с участием российских коллег.

В поддержку юного героя в Беларуси была запущена акция: люди записывали видео со словами поддержки Роме и его родителям.

Как отмечают специалисты Республиканского ожогового центра при БСМП, в год к ним поступают три-четыре ребенка с тяжелыми ожоговыми или электротравмами.

В апреле нынешнего года в центр поступил еще один подросток - Вадим Пальченко из Мстиславского района. В отношении него также проводилось персонифицированное лечение. Этот молодой человек 2004 года рождения получил электротравму. При первичном осмотре у него были диагностированы ожоги различной степени тяжести - до 70%. На сегодня он прошел первый курс реабилитации в Могилевской областной детской больнице и вчера был выписан домой. Планируется, что на следующий курс реабилитации он приедет в сентябре.-0-