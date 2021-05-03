Состояние двух подростков, доставленных вертолетом в Минск, по-прежнему крайне тяжелое - Минздрав

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние подростков, которые 23 и 29 апреля были доставлены вертолетом в Республиканский ожоговый центр БСМП, по-прежнему крайне тяжелое. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как сообщают врачи, оба подростка подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Они находятся под динамическим наблюдением врачей, получают необходимое лечение.

Как сообщалось, 23 апреля Республиканский центр организации медицинского реагирования организовал срочную доставку вертолетом МЧС Ми-8 (с медицинским модулем на борту) ребенка из Мстиславской ЦРБ. Подросток 2004 года рождения получил электротравму. При первичном осмотре у него были диагностированы ожоги различной степени тяжести - до 70%.

Второй инцидент произошел 29 апреля. 12-летний подросток, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар. Спасая младшего брата, получил серьезные травмы. Он был доставлен в Республиканский ожоговый центр БСМП из Мядельской ЦРБ.-0-