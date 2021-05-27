Состояние госпитализированных с кишечной инфекцией учеников минской школы №66 стабильно - Минздрав

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской средней школе №66 зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Дети госпитализированы, состояние их стабильное. Малыши получают необходимую терапию", - уточнили в пресс-службе.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска провели эпидемиологическое расследование, организовали лабораторный контроль - отбор проб продуктов, смывов, обследование персонала. Сегодня проводится заключительная дезинфекция силами Городского центра дезинфекции и стерилизации.-0-