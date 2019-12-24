Состояние озимых удовлетворительное, но растения из-за аномального тепла утрачивают закалку - ученый

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние озимых зерновых культур удовлетворительное, но растения из-за аномально теплой погоды утрачивают зимнюю закалку. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по науке НПЦ Национальной академии наук Беларуси по земледелию Эрома Урбан.

"В Беларуси сейчас установилась европейская зима. Такое часто наблюдается, например, в Германии, но для нас непривычно, - сказал Эрома Урбан. - Аномально теплая погода, конечно, влияет на состояние озимых. Закалка растений прошла нормально, они с осени накопили достаточно сахаров, поэтому сейчас нет оснований для гибели посевов. Озимые пока проходят зимовку удовлетворительно, однако зимнюю закалку под влиянием тепла они утрачивают. Если при отсутствии снега будет резкое понижение температуры до 14-15 градусов мороза, возникнет угроза гибели озимого рапса и озимого ячменя. Эти культуры наиболее уязвимы к низким температурам". При этом даже небольшой снежный покров, по словам ученого, значительно снизит вероятность повреждений сельхозкультур.

В разных регионах страны говорят о необычных природных явлениях, связанных с аномальным теплом. В декабре в Лепельском районе расцвел подснежник, в Брестской области - ветреница. Встречаются цветущие одуванчики, маргаритки. Многие травянистые растения и кустарники с набухшими почками - снежноягодник, бузина черная, форзиция. Вегетирует трава, например чистотел, тысячелистник, яснотка. Отдельные кустарники в южных регионах и вовсе не сбрасывали на зиму листву. Так, в Бресте до сих пор стоит зеленой свидина. Однако, по мнению ученых, тепло пока не оказывает такого сильного влияния на развитие озимых. "Пока все нормально, озимые не перерастают. Такое может быть только в отдельных южных регионах, где ранние сроки сева и не применяются регуляторы роста", - отметил Эрома Урбан.

Он добавил, что повышенная влажность стимулирует возникновение патогенов. Поэтому весной, в период активного роста озимых, нужно планировать применение средств защиты растений от вредителей и болезней.

Мнением по поводу влияния погодных аномалий на озимые поделились и в Белгидромете. "За декабрь опасных явлений, которые могли бы вызвать повреждения зимующих культур, на территории Беларуси не наблюдалось. Необычно теплая для этого времени погода не позволяет озимым обрести состояние глубокого физиологического покоя, у растений отмечается вялотекущая вегетация. Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур и корневой шейки многолетних трав в основном близка к нулю и слабоположительная", - рассказали агрометеорологи.

По их мнению, ожидаемое в конце недели понижение температуры не должно представлять опасности для озимых. "При постепенном понижении температуры воздуха, как правило, происходит восстановление зимостойкости растений", - добавили в Белгидромете.-0-