Состояние Ромы Когодовского относительно стабилизировано - врач

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние Ромы Когодовского, который вынес младшего брата из огня, относительно стабилизировано, сообщила журналистам заведующая отделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) БСМП Минска Лариса Золотухина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Состояние Ромы Когодовского в настоящий момент оценивается как тяжелое, он относительно стабилизирован. Продолжаются оперативное лечение, этапные пластики, используются современные технологии комбустиологии, убираются глубокие поражения в обожженной ткани, выполняются трансплантации. Все идет своим чередом", - сказала Лариса Золотухина.

Мальчик в сознании, он кушает, общается с мамой, которая находится рядом. "Они разработали свой язык, понимают друг друга. Мама помогает читать книги, показывает мультики", - добавила заведующая отделением.

По ее словам, каждая операция - это стресс, серьезное испытание для ребенка. "Каждый раз мы готовы его поддерживать и стабилизировать снова и снова, - сказала Лариса Золотухина. - Мы подстраиваемся под ребенка, он имеет огромную травму, колоссальное повреждение кожных покровов. Мы стараемся помочь ему пройти это серьезное испытание".

Мальчика продолжают лечить в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП. Ребенок по-прежнему на ИВЛ.-0-