24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни неизвестных мест захоронений найдены в Беларуси в рамках расследования фактов геноцида в отношении белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" по итогам своего доклада главе государства Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Генпрокурор рассказал, что в рамках соответствующей работы уже допрошено более 12,5 тыс. живых свидетелей тех событий, осмотрены десятки мест массового уничтожения людей. Много документов в настоящее время поступает из архивов, в том числе Российской Федерации.

Андрей Швед подчеркнул, что масштабы геноцида на территории Беларуси еще предстоит по-настоящему оценить. "Уже сегодня можно говорить о том, что было уничтожено не менее 3 млн человек. Официально мы говорим о том, что только в Тростенце было уничтожено более 200 тыс. человек. У нас на руках имеется уже полученные документы и свидетельства очевидцев, которые говорят о том, что только в Тростенце было уничтожено зверским способом не менее 546 тыс. мирных граждан", - рассказал он.

"Сегодня уже установлены сотни ранее неизвестных мест массового уничтожения людей. Это и по показаниям свидетелей, исходя из архивных документов, других данных. Мы все эти места будем проверять", - заявил Андрей Швед.

Он подчеркнул, что Беларусь на сегодняшний день единственное постсоветское государство, которое проводит такое полномасштабное, объективное и беспристрастное расследование.

Все результаты расследования будут передаваться общественности, в том числе рассылаться в международные организации, представителям зарубежных стран. Уже подготовлен первый выпуск материалов, будут и следующие. "В дальнейшем по мере поступления фактических данных (а их будет очень много) будут другие выпуски, которые будут рассылаться на русском и английском языках во все международные институты и соответствующим должностным лицам", - рассказал Андрей Швед.

В Беларуси в текущем году также планируется провести широкую международную конференцию по вопросу геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны.

Генпрокурор обратил внимание, что получаемые в рамках расследования материалы будут полезны и государственным органам, чтобы они учитывались при корректировке образовательного, воспитательного процесса. "И, что очень важно, в работе идеологических структур для того, чтобы наше молодое поколение знало правду. Реальную страшную правду", - сказал он.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы эту правду доносить всеми возможными формами и методами. Если мы это не сделаем, если мы это упустим, будет большая беда", - подчеркнул Андрей Швед.-0-