Сотрудничество Беларуси и Японии не подвержено никаким штормам - Есин

Сотрудничество Беларуси и Японии продолжает стабильно развиваться. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии, Австралии и Новой Зеландии (по совместительству) доктор политических наук Руслан Есин в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал, как выстраиваются белорусско-японские контакты в условиях коронавирусной инфекции и какие из сфер взаимодействия являются приоритетными в этот период. Дипломат уверен, что белорусско-японским отношениям не нужно бояться штормов, они не сойдут с курса.

- Руслан Олегович, близится к завершению год, который во всех отношениях стал настоящим испытанием для мирового сообщества. Как посольство адаптировалось к работе в новых условиях?

- Япония одна из первых, после Китая, приняла на себя удар коронавирусной инфекции. Еще в первых числах февраля круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого была выявлена инфекция, пристал к берегам Японии. Тогда посольство прежде всего выяснило, были ли на борту наши соотечественники. К счастью, их там не было.

В последующем мы внимательно следили за развитием ситуации и действиями японских государственных структур в новых эпидемиологических условиях. Особенно важно было на основе полученной информации оперативно ориентировать белорусских медиков, пограничников и транспортников об опыте японских коллег, которые одними из первых начали работать в коронавирусных реалиях. Думаю, опыт организации работы в японских аэропортах, предусматривающий несколько уровней заботы о состоянии здоровья пассажиров, и медицинских учреждениях может пригодиться в любой стране мира.

Наряду с этим белорусские дипломаты в Токио подключились к работе по организации возвращения наших граждан из Японии, а также из Австралии и Новой Зеландии (за эти страны мы тоже отвечаем). С учетом разницы часовых поясов, отмены рейсов по привычным маршрутам и закрытия целых аэропортов, это была практически круглосуточная работа.

Сегодня, наряду с экспортным вектором, приоритетными задачами для посольства являются изучение опыта стран нашей ответственности по борьбе с пандемией и организации жизни в новых условиях, а также поиск предложений по поставкам медицинских товаров, необходимых для нашей системы здравоохранения.

С благодарностью вспоминаю полученное буквально в первые месяцы пандемии предложение японской стороны о поставках на тот момент экспериментального противовирусного препарата. Признателен МИД Японии за внимание к нуждам дипломатического корпуса, в том числе за регулярное информирование об эпидемиологической ситуации в Токио и поддержку в начальный период пандемии, когда возник дефицит масок и других средств защиты.

С февраля в посольстве были приняты меры по профилактике инфекции: установлены санитайзеры, введен контроль температуры в начале и конце рабочего дня, масочный режим работы с посетителями, а также установлен прямой контакт с профильными медицинскими учреждениями Токио. Все дипломаты находились на местах и были готовы прийти на помощь нашим гражданам в любую минуту. Удаленка - это не про дипломатов.

Сегодня мы и наши зарубежные партнеры, адаптировавшись к новым реалиям, продолжаем работу по расширению двустороннего взаимодействия и стремимся преодолеть временный, как мне представляется, спад поставок белорусской продукции на японский рынок.

- 2019 год был отмечен рядом знаковых двусторонних политических встреч в Беларуси и Японии. Получил ли продолжение такой диалог в нынешнем году?

- С учетом положительной динамики развития двустороннего политического диалога в прошлом году, а также ожидавшейся Олимпиады, на 2020 год планировалось проведение ряда важных визитов и мероприятий в Беларуси и Японии. Как вы понимаете, из-за закрытия границ планы пришлось пересмотреть.

Дипломатам повезло чуть больше в том плане, что у них есть давние традиции ведения деловой переписки, которые в условиях ограничения физических контактов пришлись как никогда кстати. При этом более широко стали использоваться не только бумажные носители, но и продукты высоких технологий - привычными стали видеопереговоры и работа в социальных сетях.

По доброй традиции Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в начале года поздравил императора Японии Нарухито с днем рождения и отметил большой потенциал белорусско-японских отношений. Премьер-министр Роман Головченко со своей стороны поздравил недавно избранного премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу, а министр иностранных дел Владимир Макей - своего коллегу Тосимицу Мотэги с переназначением на должность главы японского внешнеполитического ведомства.

Несмотря на пандемию, белорусские и японские парламентарии продолжают поддерживать контакты и способствуют расширению сотрудничества. Недавно руководство рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Японии направило своему японскому коллеге послание с выражением готовности к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Надеюсь, что уровень контактов между нашими парламентами будет не только поддерживаться, но и повышаться.

Последние события в Беларуси не остались без внимания наших японских партнеров. Этот вопрос я обсуждаю с японскими коллегами, в том числе с членами межпарламентской группы дружбы "Япония - Беларусь".

Мы заинтересованы в развитии политического диалога между Беларусью и Японией. Важно не допустить дрейфа в отношениях и сохранить динамику развития взаимодействия. Как это будет сделано, является одним из вопросов, которые регулярно обсуждаются внешнеполитическими ведомствами.

- Расскажите про динамику и тенденции двустороннего экономического трека, ведь, насколько я знаю, в Японии вас называют "экономическим" послом.

- Скажу откровенно, мне это приятно, так как полученные еще в начале 1990-х годов в Белорусском государственном экономическом университете и Академии управления (тогда еще при Совете Министров) знания, а также многолетняя работа в экономических подразделениях Центрального аппарата МИД и более четырех лет в качестве торгово-экономического советника нашего посольства в Венгрии сформировали мою экономическую точку зрения на международные отношения.

Работа в качестве руководителя белорусских миссий в Токио и Гданьске позволила на практике применить знания и опыт для выполнения задач на экспортном направлении. Многие межрегиональные элементы взаимодействия, успешно применявшиеся в польском Гданьске, сегодня хорошо работают и в Японии.

В 2019 году товарооборот с Японией составил $160,1 млн - это один из лучших результатов за последние годы. При этом белорусский экспорт вырос почти на 70% до $28,5 млн. В этом году мы также видим увеличение товарооборота: по итогам января-сентября он возрос на 14% и составил $133,6 млн. Однако наши экспортеры пока не смогли достичь прошлогоднего уровня - экспорт снизился на 21,9% и составил $17,6 млн.

Многие отечественные товары реализуются на торгах, в том числе молочная сыворотка, а также пиломатериалы и другие изделия из дерева. Именно эти товарные позиции в 2019 году продемонстрировали высокий рост. В этом году мы отмечаем скромные показатели по лесоматериалам, а молочная сыворотка пока не поставлялась вообще.

Прогнозируя возможные риски, связанные с поставкой товаров, торгующихся на биржах, посольством проводилась работа по расширению товарной номенклатуры экспорта. Присутствие белорусских товаров на японском рынке сохраняется на достаточно высоком уровне даже во время пандемии и вызванного ею мирового экономического спада, в чем вижу и заслугу нашего посольства.

Взаимодействие с близкими партнерами Беларуси, которое позволяет белорусским экспортерам использовать необходимые сырье и комплектующие для выпуска конкурентоспособной продукции, весьма важно и в Японии. Ведь ряд сложнотехнических товаров, в которых есть комплектующие, поставляемые нашими партнерами, пользуются спросом на японском рынке.

В этом контексте как никогда важно использовать преимущества участия нашей страны в Евразийском экономическом союзе для сохранения и поиска новых рынков сбыта. Председательство Беларуси в ЕАЭС используется для формирования условий диалога с японскими партнерами.

Кроме того, просматриваются резервы в торговле и промышленной кооперации. Убежден, что создание в этом году в Токио Белорусско-японского бизнес-клуба и использование его потенциала белорусскими бизнес-ассоциациями и экспортно ориентированными центрами может стать одним из драйверов нашей внешней торговли на ближайшее время.

- Олимпиада перенесена на 2021 год. Как вы думаете, насколько реалистично проведение соревнований летом следующего года? Как быть с планами организации белорусских фан-зон?

- В рамках проработки организационных и технических вопросов участия белорусской команды в Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио посольством установлены контакты с руководством Олимпийского комитета Японии, со многими спортивными федерациям. Отдельно следует выделить работу по оказанию содействия белорусским спортивным федерациям в проведении тренировочных лагерей в различных префектурах Японии. Посольство также оказало содействие Республиканскому научно-практическому центру спорта в налаживании контактов с японскими партнерами.

Перенос Олимпиады и Паралимпиады на 2021 год потребовал внесения корректив в работу посольства. С нетерпением ожидаем наших олимпийцев и паралимпийцев в Японии. Вместе со всеми буду поддерживать их и радоваться новым спортивным достижениям.

Установленные контакты с префектурами и городами Японии способствовали достижению договоренностей с городскими властями городов Сироиси (префектура Мияги), Ноборибецу (префектура Хоккайдо) и Тачикава (большой Токио) о создании на период Олимпиады белорусских фан-зон. Эти договоренности остаются в силе.

В этом году по объективным причинам пока трудно говорить о проведении масштабных публичных мероприятий, однако приятно, что вместе с Белорусским телеграфным агентством и городскими властями Тачикавы мы открыли фотовыставку "Беларусь", посвященную белорусским олимпийским достижениям и победам на различных международных соревнованиях.

Как показали недавние переговоры в префектуре Хоккайдо, перспективным может стать сотрудничество по продвижению белорусского опыта организации мероприятий массовых видов спорта. Думаю, что в этом направлении важную роль мог бы сыграть Президентский спортивный клуб, который в Токио был официально принят в члены Международной организации по развитию массового спорта ТАФИСА.

Уверен, что уровень подготовки белорусских спортсменов будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Японией в спортивной сфере и после Олимпийских игр.

- Руслан Олегович, в этом году отмечалась 75-я годовщина бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Вы участвовали в памятной церемонии в Хиросиме, расскажите, пожалуйста, как она проходила?

- Да, в этом году в Японии проходили памятные мероприятия к 75-й годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Коронавирусная эпидемия не могла не сказаться на их проведении - например, было значительно сокращено количество участников мероприятий. Несмотря на это, городские власти Хиросимы вместе с общественными организациями продемонстрировали обновленную экспозицию в отреставрированном Мемориальном музее мира. Премьер-министр Японии подчеркнул важность недопущения повторения трагедии Хиросимы.

В ходе контактов посольства с представителями властей Хиросимы и Нагасаки всегда чувствовалось особое отношение японских коллег к Беларуси. Мне было приятно, что оба японских города выразили готовность передать капсулы с землей храму-памятнику в честь Всех Святых в Минске.

В этом году мне также довелось побывать с деловой поездкой на Окинаве. Этот остров известен как родина карате. Для меня было важным посетить Мемориальный парк мира в Окинаве, посвященный битве за эти острова - одному из самых кровопролитных сражений на Тихоокеанском театре военных действий в годы Второй мировой войны.

Посещая музей, отметил для себя, что в экспозиции, где в качестве символических знаков представлены камни из большинства стран, пострадавших в ходе войны, камня из Беларуси не было, и счел необходимым поправить эту ситуацию. "Беларуськалий" откликнулся на соответствующее предложение посольства. Надеюсь, что в ближайшее время мы передадим камень из Беларуси в качестве нового экспоната в музей на Окинаве.

- Посольство активно работает над развитием межрегионального взаимодействия. Насколько японские города и регионы готовы к сотрудничеству с Беларусью?

- Исхожу из того, что межрегиональные связи являются важным элементом развития белорусско-японских отношений. В странах Азии своя специфика межрегионального сотрудничества, которая отличает этот регион от Европы. Например, когда мне довелось работать в Венгрии и Польше, я отметил, что европейские регионы уже имеют многолетнюю историю трансграничного и приграничного сотрудничества. Это позволило довольно быстро "встроить" белорусские области и города в механизм европейского межрегионального взаимодействия.

Японские префектуры также имеют опыт побратимских связей с зарубежными городами (например, Минск и Сендай), однако их установлению предшествует длительная подготовка.

Японцы - практики, в том числе в вопросах международного сотрудничества. Им важно как можно больше узнать о регионе или городе, его истории, традициях и потенциале, с которыми они могли бы взаимодействовать. Для них очень важно определить перспективные направления взаимодействия и, самое главное, начать практическую работу по конкретным проектам. Подписание двусторонних документов является важным, но не обязательным условием реализации проектов с японскими партнерами. Такие документы могли бы стать вершиной, а не фундаментом сотрудничества.

Безусловно, важно установить прямой контакт между партнерами. В докоронавирусный период сделать это было намного проще. Сейчас же возможности непосредственного общения сильно ограничены, поэтому необходимо осваивать и внедрять в практику дистанционные способы. Это становится трендом не только в Японии, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Посольству удалось расширить географию межрегионального сотрудничества: есть хорошие перспективы для взаимодействия с префектурами Кобе, Сага и Окинава. Партнеры из Хоккайдо подтверждают готовность к проведению форума "Беларусь - Хоккайдо" и ряда других совместных мероприятий, которые из-за эпидемиологической ситуации были перенесены. Будем стремиться к тому, чтобы все больше белорусских городов находили себе партнеров из числа городов Японии. Такой интерес есть, например, у Несвижа и Мстиславля, с которыми посольство взаимодействует в данном направлении.

- Несколько лет назад вы возглавляли первичную профсоюзную организацию белорусского МИД. Пригодился ли вам профсоюзный опыт в посольской работе?

- Я возглавлял первичную профсоюзную организацию Министерства иностранных дел в течение нескольких лет. Приобретенный еще в школе и молодежных организациях опыт общественной работы пригодился на профсоюзном направлении. По инициативе профорганизации и при поддержке руководства МИД, Минобразования и Минского облисполкома была обновлена Пережирская средняя школа им. А.Е.Гуриновича, как раз к ее 150-летию, и открыт единственный музей ее выдающегося выпускника - руководителя МИД БССР с 1966 по 1990 год Анатолия Гуриновича.

Думаю, что коллеги помнят профсоюзные мероприятия, приуроченные к празднованию Великой Победы и освобождению Беларуси, созданию электронной книги памяти работников Министерства иностранных дел БССР и Республики Беларусь - ветеранов Великой Отечественной войны и, конечно же, новогодние праздники для детей и их родителей, а также выступления белорусских артистов.

Профсоюзное братство - важный элемент в жизни любой организации. Несмотря на то, что мы находимся за 8 тысяч километров от Родины, связь с первичной профсоюзной организацией МИД Беларуси, а также Федерацией профсоюзов Беларуси и Белорусским профсоюзом работников государственных и других учреждений не теряется. Вместе с коллегами мы работали по установлению контактов между белорусской и японской федерациями профсоюзов, рассматривали возможные варианты взаимодействия белорусских здравниц с японскими туроператорами.

Сохраняются контакты и с Пережирской школой. После визита руководства школы в Японию была начата работа по созданию Центра белорусско-японской дружбы. В планах - расширение коммуникации с японскими сверстниками.

Ведется работа с коллегами-дипломатами из стран СНГ по созданию тематических выставок и проведению памятных мероприятий по важным историческим поводам.

- Скоро Новый год, а значит, близится 29-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Японией. Какими вы видите двусторонние отношения между странами через год, когда будет отмечаться 30-летний юбилей дипотношений? Что бы вы пожелали своему японскому коллеге в Минске?

- Беларусь достаточно давно определила приоритеты своих отношений с Японией и неизменно их придерживается. Они основаны на заинтересованности в выстраивании дружеских связей между народами. Это касается и политического диалога, и парламентского взаимодействия, гуманитарного, научного и, конечно же, экономического сотрудничества. Эти вопросы постоянно находятся в фокусе внимания белорусского посольства в Токио, как и, я уверен, японского посольства в Минске.

Убежден, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Японии создадут дополнительные предпосылки для углубления сотрудничества между нашими странами. А отношения между Беларусью и Японией будут строиться на принципах взаимного уважения и понимания, на обоюдном стремлении к повышению благосостояния и процветания белорусского и японского народов.

Мой японский коллега посол Хироки Токунага, с которым я неоднократно встречался в Минске и Токио, недавно говорил о большом потенциале для развития сотрудничества в разных областях. Искренне желаю ему, первому Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Республике Беларусь, успехов в дипломатической миссии и реализации совместных проектов.

Взаимная поддержка и солидарность по ключевым вопросам международной повестки дня остаются залогом устоявшихся крепких отношений между нашими государствами. Думаю, что именно такой посыл был заложен еще более 150 лет назад нашими соотечественниками Иосифом и Елизаветой Гошкевичами, которые долгое время жили и работали в Японии.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-