Сотрудничество Беларуси и России в сфере образования развивается системно и динамично - Петришенко

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и России в сфере образования развивается системно и динамично. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время встречи с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым и первым заместителем министра просвещения России Дмитрием Глушко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения в сфере образования между нашими странами развиваются системно, динамично и эффективно. Важнейшая форма работы - это прямые контакты между регионами. В каждом соглашении с регионами России, которое подписывает белорусское правительство, в обязательном порядке есть образовательная составляющая. Действует ряд межправительственных и межведомственных соглашений, программ, которые позволяют нам развивать сотрудничество. Между нашими вузами есть договоры прямого плана. Наши студенты приезжают к вам, ваши - к нам", - сказал Игорь Петришенко.

По словам вице-премьера, у Беларуси и России совместные подходы к формированию образовательных программ.

"Это важнейший элемент, так как совместная работа помогает нам отстаивать свои конкурентные преимущества, - подчеркнул он. - Хочу поблагодарить вас за содействие в развитии сотрудничества и в сфере науки и технологий, и в сфере формирования общего образовательного пространства".

Валерий Фальков обратил внимание на необходимость расширять взаимодействие между белорусскими и российскими вузами, реализовывать совместные молодежные проекты. Он также отметил, что в Беларуси созданы благоприятные условия для работы филиалов вузов РФ: Российского государственного социального университета и Российского экономического университета им.Плеханова. "Мы их сориентировали на работу в тесном взаимодействии с Министерством образования Беларуси, поскольку подготовка кадров должна проводиться с учетом перспективных потребностей страны", - добавил он.

Сегодня в Минске пройдет совместное заседание коллегий Министерства образования и Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения России. Запланировано обсуждение вопросов взаимодействия в сферах образования, науки и молодежной политики, реализации программ Союзного государства, а также подписание двусторонних документов о сотрудничестве.-0-

Фото Андрея Покумейко