Сотрудничество молодежных парламентов Беларуси и России будет существенно расширено - Макаревич

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество между органами молодежного парламентаризма Беларуси и России будет существенно расширено. Об этом заявил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич в рамках встречи с членами молодежных парламентов Калининградской и Тамбовской областей Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Отмечая, что визит проходит в канун Форума регионов Беларуси и России, председатель Молодежного парламента Егор Макаревич обратил внимание на необходимость дальнейшего сотрудничества с органами молодежного парламентаризма России, реализации совместных проектов в сфере сохранения исторической памяти.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия по линии региональных молодежных парламентов.

"Сегодня молодежный парламентаризм позволяет не только реализовывать значимые проекты, но и выстраивать эффективную коммуникацию между молодыми общественными лидерами наших стран", - отметил Егор Макаревич.-0-