Сотрудничество по укреплению безопасности на внешних границах СНГ обсудят эксперты в Минске

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов Программы сотрудничества государств - участников СНГ по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы, а также решений Совета глав государств СНГ по данному вопросу и о перечне формирований для включения в состав группировки пограничных и иных ведомств стран Содружества, направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на внешних границах, состоится 17-18 июля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Основным разработчиком программы является Совет командующих пограничными войсками. Задачами документа являются, в частности, консолидация усилий пограничных ведомств государств и органов СНГ, международных организаций по противодействию современным вызовам и угрозам в пограничной сфере, развитие нормативной правовой базы и гармонизация национального законодательства в этой области. Также среди них значатся совершенствование механизма урегулирования кризисных ситуаций на внешних границах Содружества, формирование основ информационной политики и создание единой системы информационных ресурсов органов СНГ в сфере обеспечения пограничной безопасности.

Документ призван способствовать повышению уровня практического взаимодействия пограничных ведомств стран СНГ в направлении военно-технического сотрудничества, научного обеспечения их деятельности и развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, расширению дружественных связей и гуманитарного сотрудничества государств Содружества в пограничной сфере.

Еще один документ, который будет рассмотрен экспертами, - проект решения Совета глав государств СНГ о перечне формирований для включения в состав группировки пограничных и иных ведомств государств СНГ, направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на внешних границах. Он также разработан Советом командующих пограничными войсками.-0-