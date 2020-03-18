Сотрудничество стран СНГ по профилактике и лечению диабета обсуждают эксперты в Минске

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по доработке проекта Программы сотрудничества государств СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета на 2021 - 2025 годы проходит в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ разработан экспертным советом стран СНГ по проблемам диабета при участии представителей Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, МПА СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ. В числе основных задач проекта программы заложена последовательная реализация положений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2006 года по проблеме сахарного диабета, а также объединение усилий государств СНГ в реализации Целей устойчивого развития ООН и Глобального плана действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 годы. Планируется к 2030 году на треть уменьшить преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний. При разработке документа также учитывались стартовые возможности стран Содружества, экономические особенности и статистические показатели ситуации по диабету.

Основные мероприятия программы направлены на раннее выявление заболевания сахарным диабетом, обеспечение эффективного лечения с использованием современной диагностики и внедрения новейших медицинских технологий, гарантии обеспечения больных высококачественными инсулинами, средствами их введения, таблетированными сахароснижающими препаратами и средствами самоконтроля. Кроме того, предусматривается совершенствование методик профилактики сахарного диабета, проведение санитарно-просветительной работы среди населения, повышение профессиональных знаний медицинских работников первичного амбулаторно-поликлинического звена учреждений здравоохранения по раннему выявлению, адекватной диагностике, эффективному лечению и наблюдению больных сахарным диабетом.

На заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в ноябре 2019 года в Душанбе проект программы был одобрен. Планируется, что после окончательного согласования документ будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.-0-