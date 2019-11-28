Сотрудничество стран СНГ в области фундаментальной науки обсудят в Москве

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки стран СНГ состоится сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Члены совета обсудят ход выполнения решений своего предыдущего заседания, вопросы подготовки проекта перечня перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований стран СНГ, а также деятельность Российской академии наук по международному сотрудничеству в этой области. Кроме того, будут рассмотрены проекты положений о базовых организациях стран Содружества в области подготовки научных кадров по физическим и физико-техническим наукам.

Планируется также обсудить реализацию соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований, вопросы создания сети образовательных центров в научных учреждениях стран Содружества для организации стажировок аспирантов и научных сотрудников, а также подготовки к проведению III и IV форумов ученых государств СНГ в 2020 и 2022 годах соответственно.

На заседании также будет избран председатель Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств СНГ на очередной срок.-0-