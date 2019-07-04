Сотрудничество стран СНГ в сфере туризма обсудят в Самарканде

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по туризму государств - участников Содружества Независимых Государств состоится 9-10 июля в Самарканде (Узбекистан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Члены совета подведут итоги выполнения плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации стратегии развития сотрудничества в области туризма на период до 2020 года и обсудят проект аналогичной стратегии на 2021-2030 годы. Также рассмотрят инициативу создания объединенной Центрально-Азиатской визы по принципу Шенгенского договора.

Участники встречи обсудят предложение узбекской стороны об учреждении ежегодной Туристической ярмарки стран Содружества, узнают о системе государственной политики в области туризма Узбекистана и об опыте Беларуси по представлению туристических возможностей и продвижению турпродукта накануне крупных международных спортивных мероприятий на примере II Европейских игр.

Совет по туризму стран Содружества был создан в 1994 году. Его работа нацелена на создание благоприятных условий для развития международных туристских связей как фактора сохранения и углубления дружественных отношений, направленных на удовлетворение духовных потребностей граждан, приобщение их к культурно-историческим ценностям, развитие экономических отношений, основанных на принципах взаимной выгоды, сотрудничества между национальными, региональными и другими туристскими организациями. Особое внимание совет уделяет выработке единой стратегии развития туризма в странах СНГ, созданию совместного конкурентоспособного турпродукта и его эффективному продвижению на международном рынке.-0-